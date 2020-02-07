Зеленский встретился с премьер-министром Италии: о чем говорили

Зеленский отметил большой потенциал для вывода взаимодействия между Украиной и Италией на качественно новый уровень.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, во время которой обсудил вопросы усиления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.

Читайте такжеЗеленский начал визит в Италию (фото, видео)

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, встреча состоялась во время визита Зеленского в Италию.

Отмечается, что глава государства отметил заинтересованность Украины в углублении отношений с правительством Италии и развитии сотрудничества во всех сферах взаимного интереса.

«Особое внимание во время встречи уделили вопросам торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества и развития контактов между украинскими и итальянскими бизнес-кругами», - говорится в сообщении.

«Италия - в тройке крупнейших экономических партнеров Украины в ЕС и один из основных торговых партнеров в мире. Объемы торговли в прошлом году составили более 4 млрд долларов. Уверен, что мы можем улучшать этот результат, и таким образом укреплять нашу дружбу», - заявил Зеленский.

Президент Украины отметил большой потенциал для вывода взаимодействия между Украиной и Италией на качественно новый уровень.

«Происходящие в нашей стране позитивные изменения создают дополнительные возможности для наращивания сотрудничества между Украиной и Италией», - отметил глава украинского государства.

В частности, Зеленский выразил интерес к активному привлечению итальянских инвесторов к масштабной приватизации в Украине, а также к участию итальянских компаний в реализации инфраструктурных проектов и развитии украинской энергетики.

«Наше правительство работает на упрощение экономических и бизнес-процессов. На этот год у нас большие планы по строительству дорог, мостов, развития портов и аэропортов. Мы будем рады видеть итальянских инвесторов в Украине и сделаем все ради безопасности их инвестиций. Давайте вместе строить в Украине и создавать рабочие места», - призвал президент Украины.

Глава государства поблагодарил Джузеппе Конте за неизменную поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины. Со своей стороны, премьер-министр Италии сделал акцент на полной поддержке реформ в Украине.

Стороны обсудили вопросы укрепления культурных связей и развития научно-технического сотрудничества, особенно в космической сфере.

Также во время переговоров согласовали график контактов на высшем уровне на 2020 год и обсудили подготовку визита премьер-министра Италии в Украину.