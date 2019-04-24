Премьер Италии заверил Зеленского в поддержке по урегулированию конфликта на Донбассе

Также итальянский премьер-министр пообещал поддерживать реализацию реформ в Украине.

Председатель Совета министров Итальянской Республики (премьер-министр) Джузеппе Конте заверил избранного президента Владимира Зеленского, который еще не вступил в должность, в поддержке по урегулированию военного конфликта на Донбассе путем переговоров.

Об этом говорится в его письме Зеленскому, обнародованном на сайте Посольства Италии в Украине.

"По случаю избрания вас на пост президента Украины, считаю свои долгом выразить от своего имени и от имени итальянского правительства искренние поздравления по поводу вашей высокой должности", - подчеркивает Конте.

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Он заявляет, что дружественные связи между государствами имеют давние корни, которые с годами смогли превратиться в плодотворное политическое, экономическое и культурное партнерство на институциональном уровне и на уровне гражданского общества.

"Рассчитываю на то, что в течение вашего пребывания в должности сотрудничество между Римом и Киевом сможет значительно углубиться", - подчеркнул глава итальянского правительства.

"Хочу заверить вас в поддержке со стороны моего государства урегулирования путем переговоров конфликта в восточных областях Украины и в возобновлении и усилении пути реформ, необходимых для будущего вашего государства", - добавил он.

Конте пожелал Зеленскому большого успеха в осуществлении полномочий и выразил свои искренние поздравления.

Ранее УНИАН сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским.