Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшние требования России относительно гарантий безопасности от Украины свидетельствуют о провале российской агрессии.
Как заметил в своем вечернем обращении глава государства, Россия не впервые требует "гарантий безопасности". Похожие ультиматумы Москва выдвигала накануне вторжения в Украину.
"Сегодня в Кремле рассказывают, что они требовали гарантий безопасности от Украины. Стоит на мгновение остановиться, чтобы обдумать такие их заявления. 252 дня назад Россия требовала гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. После восьми месяцев российской так называемой специальной операции в Кремле требуют гарантий безопасности от Украины", - отметил президент.
По его мнению, это "действительно разительные изменения".
"Это показывает и то, какого провала потерпела российская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев и украинок, которые воюют и работают ради нашей свободы. И миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять российскому террору. Вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. И гарантируем, что вся Украина есть и будет свободной", - подчеркнул Зеленский.
Переговоры с Россией-что известно
После массированного ракетного удара россиян 10 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоров с Путиным, а только с новым политическим руководством.
Среди требований Украины, как неоднократно отмечал советник главы ОП Михаил Подоляк,- полный вывод российских войск, репарации, привлечение к уголовной ответственности всех военных преступников РФ.
Несмотря на поражения на фронте и риск потерять оккупированные после 24 февраля территории, Путин и его окружение продолжают "гнуть линию" и выдвигать Украине ультиматум. В то же время частота упоминаний Россией относительно необходности мирного урегулирования в последнее время заметно возросла.
26 октября глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул необходимость поисков "компромиссов" и "баланса интересов всех стран в регионе".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вообще утверждал, что Россия будет решать судьбу "мира" в Украине с Соединенными Штатами.