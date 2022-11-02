252 дня назад Россия требовала гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшние требования России относительно гарантий безопасности от Украины свидетельствуют о провале российской агрессии.

Как заметил в своем вечернем обращении глава государства, Россия не впервые требует "гарантий безопасности". Похожие ультиматумы Москва выдвигала накануне вторжения в Украину.

"Сегодня в Кремле рассказывают, что они требовали гарантий безопасности от Украины. Стоит на мгновение остановиться, чтобы обдумать такие их заявления. ​252 дня назад Россия требовала гарантий безопасности от Соединенных Штатов Америки. После восьми месяцев российской так называемой специальной операции в Кремле требуют гарантий безопасности от Украины", - отметил президент.

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По его мнению, это "действительно разительные изменения".

"Это показывает и то, какого провала потерпела российская агрессия, и то, насколько мы с вами крепки, когда сохраняем единство. Миллионы украинцев и украинок, которые воюют и работают ради нашей свободы. И миллионы людей по всему миру, которые помогают нам противостоять российскому террору. ​Вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. И гарантируем, что вся Украина есть и будет свободной", - подчеркнул Зеленский.

Переговоры с Россией-что известно

После массированного ракетного удара россиян 10 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не будет вести переговоров с Путиным, а только с новым политическим руководством.

Среди требований Украины, как неоднократно отмечал советник главы ОП Михаил Подоляк,- полный вывод российских войск, репарации, привлечение к уголовной ответственности всех военных преступников РФ.

Несмотря на поражения на фронте и риск потерять оккупированные после 24 февраля территории, Путин и его окружение продолжают "гнуть линию" и выдвигать Украине ультиматум. В то же время частота упоминаний Россией относительно необходности мирного урегулирования в последнее время заметно возросла.

26 октября глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул необходимость поисков "компромиссов" и "баланса интересов всех стран в регионе".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков вообще утверждал, что Россия будет решать судьбу "мира" в Украине с Соединенными Штатами.

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