Президент отметил, что речи о переговорах с Россией не может идти, поскольку РФ – это страна-террорист.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что речи о переговоры с Россией не может идти, поскольку РФ - это страна-террорист. А завершение войны произойдет только тогда, когда Украина вернет все временно оккупированные территории включая Донбасс и Крым.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью Чешскому телевидению. Он отметил, что для него неважно, толкает ли его кто-то к договоренностям с россиянами.

"Мы уже были там (в договоренностях – УНИАН). Для нас там ничего нового, никаких сюрпризов. Я уже знаю, чем эта история закончится", – отметил он.

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Зеленский указал, что российская власть вместо того, чтобы идти дипломатическим путем, просто врет. Поэтому, по его словам, никаких переговоров с Кремлем быть не может.

"Вчера они нам сказали, что хотят остановить войну, а сегодня атаковали нас 54 ракетами. Они сумасшедшие, они больные? О чем с ними говорить, если они атакуют нас 54 ракетами за полдня? Они как бы живут на другой планете", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что с Россией не будет никаких компромиссов, Украине нужна только полная победа.

"Это не вопрос компромисса. Конечно - только победа! Но они должны сделать шаги назад, отступить. Они могут ждать, когда мы деоккупируем эти наши территории. Мы потеряем много людей, и они потеряют много людей. И это трагедия. Потому что они могут отступить за наши границы. И все... и потом они могут сказать: "Давайте искать" не компромисс, а какое-то решение, как жить в ближайшие сто лет", – пояснил он.

"За наши границы, в частности, и из Крыма, потому что это наша территория. Потому что в противном случае, если они не захотят отдавать Крым и Донбасс, это будет означать, что война не остановилась", – отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что уже достаточно договоренностей. Украине следует строить прагматичные отношения.

Переговоры с Россией: что известно

На фоне регулярных поражений российских войск на поле боя после начала полномасштабного вторжения в Украину в России начали активнее заявлять о якобы готовности к проведению переговоров.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Зеленский заявил, что с президентом Путиным, который "не имеет будущего", не может быть диалога. Он отметил, что Путин говорит ультиматумами, а его отношением к миру является террор.

22 октября Зеленский подчеркнул, Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить при условии, что Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года.

26 октября Зеленский подчеркнул, что Россия должна начать уважать территориальную целостность, суверенитет и границы Украины для налаживания диалога в будущем.

В конце октября глава МИД РФ Лавров заявил, что Путин готов к переговорам по Украине. По его словам, Москва готова говорить с Западом, если он будет обращаться к РФ "с реалистичными предложениями, которые опираются на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленных на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе".

Похожее заявление сделал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что глава Кремля готов к переговорам с Байденом, но для этого США якобы должны "прислушиваться к беспокойствам России относительно гарантий безопасности".

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