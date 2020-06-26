"Верим в это безумно": Зеленский заверил, что Украина вернет себе Крым

Президент поздравил всех украинцев, в первую очередь крымских татар, с Днем крымскотатарского флага.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что Украина вернет себе временно оккупированный Россией Крым.

Об этом глава государства заявил во время ознакомления с ходом реконструкции аэропорта «Херсон».

Он поздравил всех украинцев, в первую очередь крымских татар, с Днем крымскотатарского флага. «Мы всех вернем - и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно», - заявил Зеленский.

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Президент по прибытии в Херсон пообщался с крымскотатарским активистом, который подарил ему крымскотатарский флаг. Зеленскому пожелали в ближайшее время поднять его в деоккупированном Крыму. «Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг. Я положу его в кабинете, чтобы каждый день видеть и помнить о Крыме», - ответил президент.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

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18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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