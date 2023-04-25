Если такие преступники будут попадать в руки украинского правосудия, то их преступления могут быть соответственно задокументированы и проведены соответствующие процедуры.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что может дать публичное признание "вагнеровца" в совершении военных преступлений в Украине.

Вениславский во время брифинга отметил, что "это признание имело место для российской правозащитной организации", поэтому пока преждевременно говорить о каком-то этапе соответствующего дела.

"По той информации, которая есть в средствах массовой информации, этот "вагнеровец" был задержан Следственным комитетом Российской Федерации и доставлен в соответствующие органы досудебного расследования страны-агрессора для того, чтобы он дал какие-то там показания или показания уже по поводу тех публичных признаний, которые он сделал", - сказал он.

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В то же время депутат, учитывая практику России, которая "никакого отношения к правосудию, как правило, не имеет", сомневается, что признания "вагнеровца" в убийствах, в том числе, детей, будут соответственно зафиксированы и задокументированы, чтобы в будущем стать доказательством по уголовным делам.

"Поэтому мы сейчас можем говорить о таком публичном политическом признании, которое может в будущем стать дополнительным аргументом для того, чтобы Россию в целом, ее военно-политическое руководство и руководство этой преступной организации, частной военной компании "Вагнер", привлекать к ответственности в международных судах и в судах в Украине", - пояснил Вениславский.

По его словам, украинское правосудие будет выполнять свою работу на основании публичных признаний. Соответствующие сведения регистрируются в реестре досудебных расследований и проводятся соответствующие следственные действия.

"Но это возможно только в рамках тех, скажем, доказательств, которые позволяет собрать ситуация с войной в Украине. Допросить это лицо на территории Российской Федерации, естественно, мы не можем ни политически, ни юридически. Поэтому сейчас говорить о каких-то результатах сенсационных признаний, которые будут уже иметь непосредственное юридическое оформление, к большому сожалению, я не могу", - сказал парламентарий.

Отвечая на вопрос относительно мнения, что приговор по этому делу должно вынести именно украинское правосудие, и что привлекать к этому международное сообщество не нужно, Вениславский отметил, что даже на основании публичного признания органы досудебного расследования должны регистрировать уголовное производство и проводить соответствующие следственные действия.

"Поэтому для нас, бесспорно, любые такие признания являются основанием для регистрации уголовных производств и для их расследования. И в будущем - для привлечения виновных к ответственности", - сказал он.

Депутат добавил, что если такие преступники будут попадать в руки украинского правосудия, то их преступления могут быть соответственно задокументированы и проведены соответствующие процедуры.

"Поэтому для нас точно никакого значения не имеет, что будут делать правоохранительные органы Российской Федерации, и что будет делать международная правозащитная работа. Мы идем своим путем, а параллельные треки в Международном уголовном суде - я убежден, также эти дела будут рассматриваться", - сказал депутат.

Так, говоря о том, понадобится ли Украине привлечение международных инстанций, чтобы назначить наказание "вагнеровцам", Вениславский отметил, что преступления представителей оккупационных войск и наемников на территории Украины против граждан Украины расследуются по Уголовному кодексу Украины.

"И этого уже достаточно для того, чтобы мы имели возможность привлекать потенциально в будущем таких лиц к ответственности. И даже путем заочного осуждения имели возможность принимать наши судебные органы обвинительные приговоры", - отметил представитель Комитета.

В то же время, подчеркнул он, речь идет о преступлениях против человечности, военных преступлениях, которые должны рассматриваться соответствующими международными институтами. "Поэтому это два параллельных процесса, которые друг друга не исключают", - сказал Вениславский и добавил, что важно, чтобы как можно большее количество международных экспертов привлекалось к таким делам и помогало привлекать преступников к ответственности.

Преступления оккупантов в Украине - детали

Ранее в СМИ появилось видео интервью "вагнеровца", в котором тот рассказывает, что в одном из подвалов Бахмута находились примерно 300-400 человек, в частности, около 40 детей. Руководство частной военной компании "Вагнер" отдало приказ уничтожить всех - мужчин, женщин, пенсионеров и даже детей. По его словам, "вагнеровцы" зашли туда группой и ни одного человека не выпустили. В частности, преступник сам выстрелил девочке пяти-шести лет в голову.

При этом он утверждает, что главарь военных бандитов Евгений Пригожин приказал убивать всех, никого в плен не брать. Это, по его словам, произошло 18 марта.

17 апреля офис генерального прокурора сообщил, что проверяется информация об убийстве гражданских лиц, в частности детей, а также украинских военнопленных командирами и участниками так называемой ЧВК "Вагнер", о которых говорилось в их интервью одному из Телеграм-каналов.

В Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения по изложенным фактам по ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны. Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет предоставлена соответствующая правовая оценка.

В ОГП напомнили, что руководителю ЧВК "Вагнер" и руководителю одного из его подразделений было сообщено о подозрении по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 437, ст. 110 УК Украины). Отдельным участникам-по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением (ст. 438 УК Украины).

В офисе генпрокурора отметили, что к расследованиям привлекаются правоохранительные органы иностранных государств.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще одного боевика российской частной компании "Вагнер", который участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Восточном фронте.