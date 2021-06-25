По убеждению главы Украинского государства российская "паспортизация" на Донбассе является свидетельством того, что " Минские договоренности" не выполняются Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Минские договоренности “едва живым” документом и убежден, что его встречи с президентами США и РФ могут сформировать новую повестку дня в урегулировании ситуации на Донбассе.

Об этом глава государства рассказал в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале «1+1».

Зеленский отметил, что по информации секретаря СНБО Алексея Данилова, РФ уже выдала на Донбасс 650 тысяч своих паспортов, из них — 350-400 тысяч подтверждены.

“Эти люди там живут и с российскими паспортами, и с украинскими. Это большая проблема паспортизации. Этого нет в Минских договоренностях. Это говорит о том, что они нарушаются со стороны РФ”, - заявил он.

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По убеждению главы Украинского государства российская "паспортизация" на Донбассе является свидетельством того, что " Минские договоренности" не выполняются Россией.

“Он (“Минск” - УНИАН) и родился еле живым. То, что было подписано в 2015-м, я считаю, еле живет. Вопрос в том, что это сегодня “Нормандия”, опираясь на “Минск”, или “Минск”, опираясь на встречу в “Нормандии”. Это единый документ и не надо закрывать, но надо открывать другую адженду (повестка дня — УНИАН). Я считаю, что встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду в решении этих вопросов. По крайней мере, нам нужно попробовать”, - убежден Зеленский.

Встреча Зеленского с Путиным

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил Путину встретиться в «любой точке» Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать «проблему Донбасса». При этом он в очередной раз повторил, что для решения «проблемы Донбасса» руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из «ДНР» и «ЛНР», а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение получил руководитель ОП Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

В свою очередь в Кремле заявили об отсутствии конкретики относительно встречы Зеленского и Путина.

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Автор: Константин Гончаров