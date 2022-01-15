Вашингтон до сих пор надеется на мирное урегулирование ситуации.

США рассчитывают на 18 сценариев санкций против России в случае ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом в интервью Financial Times рассказала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

"Я не собираются предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. Я просто скажу, что мы с союзниками готовы причинить острую боль очень быстро, если Россия пойдет на какой-то шаг в любой форме", - ответила Нуланд.

Нуланд подтвердила, что США заинтересованы в дипломатическом решении кризиса на российско-украинском приграничье.

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Угроза полномасштабного нападения России на Украину: что известно

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину более 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряженности.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых Альянс отклонил ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжелым сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".

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