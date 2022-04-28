Он отмечает, что Болгария тоже оказывает Украине определенную defence-поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Болгария - среди дружественных стран в контексте поддержки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым, отвечая на вопрос журналистов о поддержке Украины Болгарией в контексте военной помощи.

"Я был открытым и откровенным, когда я поблагодарил премьер-министра, который нам действительно помогает. Не просто хочет помочь, не просто обещает. А который помогает", - отметил Зеленский.

Он добавил, что каждая страна помогает тем, чем может.

"Иногда та или иная страна может иметь, например, тысячу самолетов и не выделить ни одного. А кто-то может их не иметь, а дать больше, чем у тебя есть. И поэтому я считаю, что Болгария среди дружественных стран из того второго списка, о котором я вам только что сказал. Помогать разными шагами: и санкционными, и по поддержке членства в Европейском Союзе, и по ремонту важной техники..., которая сегодня может просто сохранить жизнь людей. Это также поддержка, defence-поддержка, по защите нашего государства", - отметил президент Украины.

Парламентский кризис в Болгарии из-за Украины

Как писал УНИАН, 27 апреля президент Болгарии Румен Радев выступил против поставок Украине оружия, поскольку такая помощь будет означать, по его мнению, "вовлеченность в конфликт".

Кроме того, глава иностранного государства добавил, что у него нет необходимости посещать Киев.

Вопрос военной поддержки Украины в парламенте Болгарии вызвал раскол между социалистами и демократами.

Первые угрожали покинуть коалицию в случае поставок оружия ВСУ, другие наоборот поддерживали передачу вооружения Киеву, однако тоже заявили о возможном выходе из большинства.

Накануне Россия прервала поставки газа Болгарии. Это ударило и по без того шаткому положению, в котором оказался политикум страны.

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