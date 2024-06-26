По словам главы государства, этих чиновников ждет серьезный разговор в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с визитом в Донецкую область и выразил удивление, что некоторые чиновники не были в регионе полгода, а то и больше времени. Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам из района Покровска.

В частности, президент начал этот день в Донецкой области, вместе с украинскими воинами, Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и новым командующим Объединенных сил генералом Андреем Гнатовым.

"Представил сегодня официально Андрея Гнатова всем, кто отвечает за оборону в Донецкой области. Это человек молодой, но знания фронта, опыт у него именно такие, как нужны. Задача для генерала Гнатова очевидна - уничтожать оккупанта и - очень важно - беречь как можно больше жизней наших воинов", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Также, по словам президента, вместе с Сырским сегодня заслушали доклады непосредственно с позиций.

"Был рад лично увидеть и поблагодарить нашу 110-ю бригаду и 47-ю - абсолютно героические, результативные ребята. Поблагодарил наших боевых медиков, ребят, которые делают самое важное - стабилизируют раненых, спасают, максимально поддерживают. Очень трогательно видеть такую преданность и желание помогать", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент провел в Донецкой области совещание по безопасности и поддержке людей - детальное совещание, потому что возникает много вопросов.

"И по обеспечению жизни - это вода, социальные вопросы, эвакуация, и по помощи обороне, по восстановлению жилья. Благодарен каждому, кто действительно на сто процентов делает все, чтобы наша Донетчина выстояла. И будет отдельный разговор в Киеве, в частности с чиновниками, которые должны быть и здесь, и в других местах вблизи фронта - в сложных громадах, где людям нужны немедленные решения. Решения, которых просто из Киева не видно. И был удивлен, что некоторые профильные чиновники не были здесь по полгода и больше. Будет серьезный разговор, и буду делать по ним соответствующие выводы", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация в Донецкой области - последние данные

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Самая тяжелая ситуация сейчас на Покровском направлении и вблизи Часового Яра.

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, продвижение врага имеет тактический характер.

Вас также могут заинтересовать новости: