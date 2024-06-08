Продвижение врага имеет тактический характер, подчеркнул Снегирев.

В Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Самая тяжелая ситуация сейчас на Покровском направлении и вблизи Часового Яра, заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Где самая тяжелая ситуация – это Часов Яр, где оккупанты, к сожалению, имеют определенные тактические успехи, и Покровское направление, где сосредоточено около трех бригад противника. На этом направлении оккупанты создали преимущество в живой силе 1:3. То есть трем бригадам сухопутных войск страны-оккупанта противостоит фактически одна бригада Вооруженных сил Украины. И, как видим, противостоят успешно", – рассказал он в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, россияне в этих районах продвигаются на несколько сотен метров, то есть успехи врага имеют тактический характер. В то же время эксперт отметил, что вражеское преимущество в живой силе удается компенсировать за счет тактико-технических характеристик западного вооружения, которое есть в Вооруженных силах Украины.

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"У западных реактивных систем залпового огня (РСЗО) дальность поражения в полтора-два раза выше, чем у советских и российских РСЗО, которые есть на вооружении оккупантов. Например, дальность поражения систем HIMARS – 75 км, а российских РСЗО "Град" – 20-21 км", – пояснил Снегирев, отметив, что новая помощь от партнеров еще больше поможет украинским защитникам в противостоянии противнику.

Война в Украине: ситуация на фронте

Российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Об этом сказал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что это весомый результат Вооруженных сил Украины.

В то же время Генеральный штаб ВСУ в сводке по ситуации на фронте по состоянию на 22:00 8 июня сообщил, что с начала суток на передовой произошло 76 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении наша группировка отражала 27 атак оккупантов. Кроме того, на Краматорском направлении украинские защитники остановили три попытки противника вытеснить наших воинов в районах Часового Яра, Ивановского и Андреевки.

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