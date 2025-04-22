Орбан заявил, что проголосовал против членства Украины в ЕС на референдуме в Венгрии

Премьер-министр Венгрии призвал жителей своей страны помешать вступлению Украины в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проголосовал против членства Украины в Европейском Союзе на общенациональном референдуме в его стране.

"Брюссель и партия "Тиса" поддерживают вступление Украины в ЕС. Это разрушит венгерскую экономику. Давайте не позволим им решать наше будущее через нашу голову! Референдум - 2025. Я уже проголосовал", - написал венгерский премьер на своей странице в Facebook.

Напомним, что "Европейская правда" со ссылкой на письмо информационного центра правительства Венгрии, которое попало в руки журналистов, писало, что Орбан запустил технологию по срыву членства Украины в ЕС. Правительство Венгрии начало рассылку бюллетеней для "национальной консультации" по вопросу будущего членства Украины в Евросоюзе.

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В частности, в своем письме правительство Виктора Орбана пытается запугивать население тем, что членство Украины в ЕС якобы нанесет огромный вред самой Венгрии. Официальный Будапешт уверяет своих граждан в том, что присоединение Киева к Евросоюзу якобы "разрушит венгерскую экономику".

В ЕС готовят жесткие меры против Венгрии из-за ее позиции по Украине - что известно

Ранее The Guardian сообщало, что страны-члены Евросоюза рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса из-за ее попыток помешать поддержке Украины. Журналисты напомнили, что Венгрия неоднократно выступала против членства Украины в ЕС.

Уточняется, что государства-члены ЕС сейчас более серьезно, чем когда-либо, рассматривают вопрос о том, как лишить Венгрию права голоса в соответствии со статьей 7 договора ЕС, которая предусматривает санкции в отношении страны-члена, системно нарушающего основополагающие нормы демократии.

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