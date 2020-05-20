Зеленский хочет подписания с Венгрией меморандума о безопасности и историческом наследии

Президент отметил, что готов к фундаментальной встрече с венгерской стороной для решения вопроса отношений между странами в ближайшее время.

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина и Венгрия подписали меморандум о безопасности и историческом наследии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции в Киеве, посвященной первому году своего президентства.

"Кстати, сейчас с Венгрией, с которой у нас много лет нет отношений, и они блокируют членство в ЕС и в НАТО. И мы знаем из-за чего - именно из-за вопроса истории, исторического наследия и вопроса языка", - отметил президент.

По словам Зеленского, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на протяжении года искал встречи с ним.

"Я сказал, что я готов к этой фундаментальной встрече, на которой я хотел бы, чтобы мы подписали между Украиной и Венгрией меморандум. Меморандум и о ситуации с безопасностью, и уважении к истории. У нас непростые сейчас, к сожалению, отношения с Венгрией, хотя наши народы в дружеских отношениях, и я думаю, что мы этот вопрос решим и решим в ближайшее время", - подчеркнул президент.