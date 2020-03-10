Венгрия продолжит блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО - Сийярто

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии заявляет, что права венгерского меньшинства в Украине должны быть восстановлены.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что его страна продолжит блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне.

Как сообщает венгерское издание Hungary Today, об этом Сийярто заявил во время выступления в парламенте.

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В частности, он отметил, что Венгрия продолжит блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО до тех пор, пока права меньшинств в Украине не будут восстановлены.

Глава МИД назвал абсурдом изображение позиции Венгрии на глобальной арене как дружественной к России.

По словам Сийярто, для Венгрии сообщество этнических венгров, которое в Украине насчитывает около 150 тыс. человек, гораздо важнее, чем любые геополитические соображения.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил министра иностранных дел Дмитрия Кулебу работать с целью восстановления двусторонних отношений с Венгрией. Кулеба должен посетить Будапешт 26 марта.

"Мы готовы и мы внесем разумные предложения", - сказал Сийярто.

Он отметил, что с точки зрения двусторонних отношений Венгрии с соседними странами, ее отношения с Украиной наиболее сложные.

"Принимая во внимание то, что Венгрия поддерживает Украину в вопросах территориальной целостности и суверенитета, она должна не забывать, что в Украине происходит много нарушений прав венгерского национального меньшинства", - подчеркнул глава МИД Венгрии.

Он отметил, что в Украине венгерские студенты изучают украинский 7 часов в неделю, чего может быть достаточно для изучения языка, но недостаточно для разговорного уровня.

Сийярто считает, что решение может заключаться в улучшении стандартов преподавания украинского языка, и Венгрия готова помочь профинансировать такие начинания.

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Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона «Об образовании».

16 января Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании.

В Министерстве образования и науки сообщили, что законом предусмотрено три модели изучения украинского языка в школах. В МОН заверили, что языковые положения нового закона были написаны по результатам многочисленных консультаций с представителями нацменьшинств и по результатам рекомендаций Венецианской комиссии.

В частности, вторая модель предусмотрена для школ с обучением на языке нацменьшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В зависимости от языковой группы и языковой среды, использование этой модели может быть разное, но основы следующие: на материнском языке, наряду с изучением государственного, они будут учиться в начальной школе; в 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должно преподаваться на украинском с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки в размере не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. Вместе с тем из старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях должно читаться на государственном языке.

В то же время, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Сийярто заявляет, что Венгрия предлагает не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, что предусмотрено новым законом о среднем образовании.