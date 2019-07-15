Украина предостерегла Венгрию от вмешательства в выборы

В МИД отметили, что венгерским властям рекомендовано до завершения выборов воздержаться от поездок официальных лиц в Закарпатье и других мероприятий, которые могут быть расценены как агитация.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность последними действиями Венгрии, которые «имеют признаки вмешательства во внутриполитическую жизнь Украины».

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Об этой озабоченности заявил временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Егор Божок на встрече с послом Венгрии Иштван Ийдярто.

В частности озабоченность Украины вызвала встреча премьера Венгрии Виктора Орбана с председателем Общества венгерской культуры Закарпатья, народным депутатом Украины Василием Брензовичем в Будапеште, ряд визитов в Закарпатье официальных лиц Венгрии и «публичные заявления агитационного характера со стороны венгерских чиновников в поддержку указанного (Брензовича — ред .) и некоторых других кандидатов» на выборах в Раду.

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«Вместе с тем, МИД Украины с удивлением узнал, что, несмотря на соответствующую рекомендацию украинской стороны, 15 июля 2019 года в Закарпатскую область Украины пользуясь дипломатическим паспортом с неофициальным визитом прибыл Глава Администрации Премьер-министра Венгрии Гергей Гуяш для участия в публичном мероприятии в Ужгородском районе», — также рассказали в МИД.

В ведомстве считают такие действия нарушением дипломатических канонов и духа добрососедства.

«Украинская сторона оставляет за собой право на шаги для предотвращения вмешательства Венгрии во внутренние дела Украины», — говорится в сообщении.

Также в МИД отметили, что венгерским властям рекомендовано до завершения выборов воздержаться от поездок официальных лиц в Закарпатье и других мероприятий, которые могут быть расценены как агитация.