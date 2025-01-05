Он добавил, что не уважает ни руководителя сегодняшней России, ни российский народ.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать интервью американскому подкастеру Лексу Фридману на русском языке.

Исследователь украинско-еврейского происхождения предложил вести разговор на русском, однако украинский лидер сказал, что не хочет давать кремлевскому правителю Путину еще одну возможность говорить, что украинцы и русские "один народ":

"Сегодня было 73 ракетных удара по нам, погибли люди. Сегодня было более 100 дронов, и это ежедневная история. Бьют люди, которые разговаривают на русском. Бьют по людям, которым еще недавно рассказывали, что они на самом деле защищают русскоязычных".

Президент добавил, что не уважает ни руководителя сегодняшней России, ни этот народ. Он также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения обращался на русском к россиянам.

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"Ноль. Они немые. Они не слышат, не слышали. А кто-то боится, кто-то еще что-то. Причины разные. Это как когда человек тонет, а кто-то проходит мимо, потому что не слышит, а кто-то плачет и боится спасти. Это неважно этому человеку, который тонет. Ему бы, чтобы кто-то помог", - пояснил президент.

В то же время Зеленский отметил, что в Украине русский не запрещен, неуважение к этому языку появилось только из-за действий россиян:

"Сообщение заключается в том, что мы не одна нация. Мы не одна страна".

Интервью Зеленского Фридману

Напомним, недавно известный американский подкастер сообщил, что взял у украинского лидера интервью продолжительностью более трех часов.

На YouTube-канал Лекса Фридмана подписано 4,46 миллиона пользователей. Недавно он публиковал интервью с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

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