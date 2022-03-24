Президент подчеркнул, что сейчас украинцам нужен мир.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, готов ли он и при каких условиях встретиться с главой государства-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом глава украинского государства рассказал в интервью la Repubblica.

По его словам, он был готов к этой встрече на протяжении всех последних лет, когда уже был президентом Украины. Ведь война в нашей стране длится уже 8 лет.

"В течение месяца продолжается широкомасштабная война России против Украины. Я готов к этой встрече и сейчас, о чем неоднократно публично заявлял. Всем нам нужен мир. Мы готовы обсуждать условия прекращения огня, условия мира, но не готовы выполнять ультиматумы", - подчеркнул Зеленский.

Ранее в этом интервью Зеленский рассказал, сколько часов он спит и как часто разговаривает со своей семьей. "Я всегда спал не очень много – привык к такому режиму, это не проблема. А вот общения с семьей хотелось бы больше, это правда. Но так обязательно будет", - сказал Зеленский.

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