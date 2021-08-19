По словам Зеленского, на сегодня вопрос освобождения украинских политзаключенных из Крыма полностью заторможен.

Президент Владимир Зеленский убежден, что единственным выходом в вопросе освобождения крымских политзаключенных являются прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в интервью украинским журналистам из Крыма, которое опубликовано на сайте "Украинской правды".

"Все списки сформированы благодаря работе нашего омбудсмена. Вопрос политзаключенных для нас важнее всего. К сожалению, он заторможен полностью. На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России относительно крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем наработать новые решения именно во время Крымской платформы", - заявил он.

Зеленский отметил, что у него есть перечень неизменных вопросов, которые он обсуждает со всеми лидерами, на любом формате встреч. "Вопрос заключенных крымчан я всегда поднимаю. К сожалению, рычаг решений на стороне России, которая объединяет политзаключенных с оккупацией Крыма. Для Кремля эти люди не украинские политзаключенные, поскольку там не признают, что оккупировали Крым", - добавил он.

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Глава государства отметил, что россияне отделяют списки тех, кто находится в ОРДЛО, и списки тех, которые находятся во временно оккупированном Крыму или на территории России.

"Мы, наоборот, объединяем эти списки и говорим о том, что вопрос обмена всех на всех – это обмен включительно с крымчанами. Но иногда не только Россия, но и другие государства не хотят поднимать вопрос Крыма и объединять его с вопросом деоккупации украинских территорий. Конечно, мы должны больше работать на уровне европейских судов, там мы работаем еще недостаточно", - подчеркнул президент.

Зеленский призвал, чтобы лидеры тех или иных стран, которые поддерживают Украину, также активно работали и давили на президента России.

"Президент РФ сегодня может спокойно вернуть нам наших пленных, даже если он не считает, что они политзаключенные. Мы готовы и к обменам, и к любым шагам, чтобы вернуть наших крымчан", - резюмировал президент.

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Автор: Константин Гончаров