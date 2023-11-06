При этом Гончаренко уверяет, что "западные партнёры никаких выборов от нас не требуют".

Владимир Зеленский одобрил решение о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года, заявил в эфире телеканала "Эспрессо" народный депутат Алексей Гончаренко.

"По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируется провести 31 марта 2024 года. Это вроде бы конституционный срок - последнее воскресенье марта. Объяснить такое решение обществу они собираются тем, что это будто бы требование западных партнеров. В частности, тем, что если не провести эти выборы, то Зеленский теряет легитимность. Особенно на фоне того, что Путин в марте планирует провести выборы", – сообщил Гончаренко.

При этом Гончаренко уверяет, что "западные партнёры никаких выборов от нас не требуют".

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"Хочу сразу заверить, что западные партнеры никаких выборов от нас не требуют. Нет никаких публичных или публичных требований. Это никак не связано с нашими партнерами. Это исключительно политические задачи, которые ставит перед собой Офис президента. Речь идет исключительно о президентских выборах. Поскольку парламентские напрямую запрещены Конституцией Украины", – добавил он.

Выборы в Украине - что известно

В октябре Владимир Зеленский поделился, что не может уйти с поста президента Украины, пока идет война против России. Украинский лидер также говорил, что не баллотировался бы на второй срок в случае завершения войны с россиянами.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов главы нашего государства следующей весной.

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