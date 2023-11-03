Проведение выборов президента во время полномасштабной войны с РФ приведет к "беспрецедентным" вызовам, считает министр иностранных дел.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов главы нашего государства следующей весной.

Проведение избирательной гонки во время полномасштабной войны с РФ приведет к "беспрецедентным" вызовам, рассказал глава МИД Украины во время брифинга, сообщает Sky News. "Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает различные "за" и "против" (насчет проведения выборов президента - Ред.), - заявил чиновник.

Стоит отметить, что очередные выборы президента Украины должны состояться в марте 2024 года. Именно весной следующего года подходит к концу пятилетний срок президентства Зеленского.

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Выборы 2024 в Украине - важные новости, которые стоит знать

В октябре Владимир Зеленский поделился, что не может сбежать с поста президента Украины, пока идет война против России. Украинский лидер также говорил, что не баллотировался бы на второй срок в случае завершения войны с россиянами.

Напомним, инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Сейчас в нашем государстве военное положение, и поэтому выборы приостановлены.

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