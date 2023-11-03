Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения выборов главы нашего государства следующей весной.
Проведение избирательной гонки во время полномасштабной войны с РФ приведет к "беспрецедентным" вызовам, рассказал глава МИД Украины во время брифинга, сообщает Sky News. "Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает различные "за" и "против" (насчет проведения выборов президента - Ред.), - заявил чиновник.
Стоит отметить, что очередные выборы президента Украины должны состояться в марте 2024 года. Именно весной следующего года подходит к концу пятилетний срок президентства Зеленского.
Выборы 2024 в Украине - важные новости, которые стоит знать
В октябре Владимир Зеленский поделился, что не может сбежать с поста президента Украины, пока идет война против России. Украинский лидер также говорил, что не баллотировался бы на второй срок в случае завершения войны с россиянами.
Напомним, инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. Сейчас в нашем государстве военное положение, и поэтому выборы приостановлены.