Президент отметил, что не знает, когда может закончиться эта война, но предположил, что сейчас - ее "последний этап".

Президент Украины Владимир Зеленский, который 10 октября прибыл в Румынию с официальным визитом, рассказал, при каких условиях он бы отказался баллотироваться на новый президентский срок.

В интервью румынскому изданию Digi24.ro глава государства связал это решение с войной в Украине.

"Если бы война продолжалась - да, если бы война закончилась - нет. Я не могу сбежать во время войны", - ответил Зеленский на вопрос, баллотировался ли бы он на выборах.

Видео дня

В то же время он отметил, что не знает, когда может закончиться эта война, но предположил, что сейчас - ее "последний этап".

"Я не могу назвать вам точную дату, я думаю, что никто (не может, - УНИАН)... Я знаю, что мы идем в контрнаступление, что Россия уйдет с наших территорий. Мне кажется, я знаю, когда, но я также не могу вам этого сказать. Это последний этап войны. Это не его середина. Первым этапом была оккупация, за которой последовала остановка наступления и взятие инициативы в свои руки. Мне кажется, мы в последней части. У нас много страхов: деньги, оружие... Но мы в последней части, самой сложной", - сказал Зеленский.

Выборы в Украине во время войны - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский заявил, что действующее украинское законодательство запрещает проводить выборы в период военного положения. Впрочем, он добавил, что готов пойти на этот шаг, если союзники помогут выполнить ряд условий, в частности с финансированием. Также нужно будет организовать возможность голосовать для военных на передовой и украинцев, которые сейчас выехали за границу.

В конце августа Зеленский уже заявлял, что снова будет баллотироваться в президенты, если выборы пройдут во время войны.

Между тем, первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что не знает, будет ли президент Владимир Зеленский баллотироваться на второй срок на предстоящих выборах. По ее мнению, определенным фактором в решении президента может быть текущая ситуация в стране и способность организовать свободные и честные выборы.

Вас также могут заинтересовать новости: