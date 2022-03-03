Президент подчеркнул, что сегодня в Украине объединена нация и в этом страх России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель Украины - защита и свобода, а России - поставить на колени народ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ.

Отвечая на вопрос, достаточно ли оружия для того, чтобы избежать захвата Киева, он сказал следующее:

"Нет, наверное, достаточности в оружии. Я не хотел бы об этом говорить, ведь дело не в наращивании оружия. Их в десятки раз больше, но они на нашей земле в десятки раз меньше каждого из нас. Поэтому дело не в количестве этих людей, которые к нам приходят. Дело в их цели. Наша цель - защита и свобода... А их цель - просто поставить на колени народ, многонациональный народ..., где люди чувствуют себя равными".

Зеленский подчеркнул, что сегодня в Украине объединена нация.

"И в этом страх России..., что у нас нет больше власти и народа. У нас есть только одно - мы все, народная власть, одна страна. В этой цельности всё, в этой цельности мы себя хотим защищать, а они хотят просто разбить это", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский комментируя возможные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что надо говорить как мужчины и без обид и условий.

Президент отметил, что готов обсудить все вопросы, в том числе, и о якобы проблематике русского языка в Украине и статусе Донбасса.

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