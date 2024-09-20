Этот пакет будет значительно больше, чем недавние помощи, которые колебались на уровне 200 миллионов долларов.

США на следующей неделе объявят о выделении Украине значительного пакета вооружений, однако на практике Вашингтон, вероятно, отложит поставки из-за нехватки оружия на складах Пентагона, пишет издание CNN.

По информации издания, этот пакет будет значительно больше, чем недавние помощи, которые колебались на уровне 200 миллионов долларов. В него, вероятно, войдут артиллерийские снаряды, средства ПВО и другое вооружение, которое "имеет решающее значение для ведения боевых действий".

Отмечается, что в настоящее время у США осталось 5,9 млрд долларов США в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений для Украины, заявил Пентагон на этой неделе, срок действия которых истекает в конце финансового года менее чем через две недели. Эти полномочия позволяют Пентагону изымать запасы непосредственно из американских запасов для отправки в Украину, и именно так США поставляли большую часть оружия и оборудования, которое они предоставили Киеву.

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"Президентские пакеты сокращения изначально были задуманы как способ поставки Украине оружия и оборудования в краткосрочной перспективе с начала войны с Россией. Некоторые пакеты начали прибывать в Украину в течение нескольких дней после их объявления, что позволило США быстро поставлять оружие и боеприпасы украинским военным в разгар войны", - отмечают журналисты.

Военная помощь для Украины - детали

Ранее на этой неделе CNN сообщил, что США предоставляют Украине меньшие пакеты военной помощи, поскольку запасы оружия и оборудования, которые Пентагон готов отправить Киеву из своих собственных запасов, сократились. Но столкнувшись с возможностью истечения срока действия фондов, США теперь могут принять другой подход, объявив о крупных пакетах военной помощи, на доставку которых уйдут месяцы.

Недавно Германия передала Украине новый большой пакет военной помощи, куда, среди прочего, вошли танки Leopard 1 A5, САУ GEPARD, дроны и более 60 тысяч боеприпасов калибра 155 мм. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

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