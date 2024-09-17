Союзники настаивают, что никто не оказывает давления на Украину с целью вступления в переговоры с РФ.

Некоторые союзники Украины начинают говорить о том, чем может закончиться борьба с российским вторжением, что вызывает опасения в ряде других западных столиц, что эти усилия могут привести к тому, что Киев будет вынужден пойти на преждевременное прекращение огня. Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников издания, в рамках обсуждения стратегии на следующий год официальные лица все более серьезно рассматривают возможность завершения войны путем переговоров. Собеседники подтвердили, что решение о переговорах будет принимать Киев и что никто не оказывает давления на Владимира Зеленского.

"Но по мере того, как война приближается к новой зиме, на поле боя не видно никаких признаков прорыва. Это побуждает некоторых официальных лиц союзников начать изучать возможности выхода из тупика с помощью дипломатии", - сказано в материале.

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Отмечается, что Москве с трудом удается продвигаться вперед, но ее ракеты уничтожили значительную часть энергетической инфраструктуры Украины. Это вызывает опасения - как страна переживет эту зиму.

"Переговоры о прекращении боевых действий должны будут разрешить ключевую проблему: как сделать так, чтобы Украина не стала уязвимой для будущего российского нападения. В то же время заверить своих союзников, что они не будут втянуты в прямой конфликт с Кремлем. Любые переговоры также должны будут преодолеть горькое наследие Минских соглашений, которые были согласованы после захвата Крыма в 2014 году", - сказано в статье.

Один из европейских чиновников по вопросам обороны также отметил, что европейское правительство разделяет опасения, что после заключения сделки Путин воспользуется неуверенностью Запада.

Некоторые союзники считают, что время между ноябрьскими выборами в США и президентской инаугурацией в январе следующего года может предоставить окно возможностей. У уходящей администрации Байдена может быть больше политической свободы для заключения сделки.

"Траектория военного конфликта в ближайшие два месяца, будет весьма "крутой". В базовом предполагаемом варианте военные действия продолжатся после инаугурации. Но вероятность альтернативных сценариев также высока", - добавил источник Bloomberg.

"План победы" Зеленского - детали

Ожидается, что Зеленский будет настаивать на вступлении в НАТО и ЕС, заключении экономических соглашений и соглашений по безопасности, а также на продолжении поставок более современного оружия в рамках своего "плана победы".

Зеленский должен представить его президенту США Джо Байдену, когда они встретятся в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в конце этого месяца. Он также хочет поделиться планами с кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом.

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