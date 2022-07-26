По словам Ковальчук , "некоторые ортодоксальные иудеи практикуют ритуальные убийства людей".

Депутат Киевского городского совета Михаил Ковальчук в соцсетях высказался о главном празднике иудеев и был обвинен в антисемитизме.

Как Ковальчук отметил в своем посте, главный праздник иудеев - песах, празднуется в первое полнолуние после весеннего равноденствия.

"В ночь при полной луне иудейские раввины, читая молитвы из своих священных писаний призывают бесов, параллельно с чем приносят в жертву животных, подвергая их жестоким пыткам", - написал он.

Далее политик заявил, мол, "некоторые ортодоксальные иудеи практикуют ритуальные убийства людей, чаще всего их жертвами становятся маленькие дети, дети не евреев (гоев)".

Крупнейшая Всеукраинская еврейская организация, Объединенная еврейская община Украины, назвала этот пост Ковальчука антисемитским.

"Подобные высказывания являются антисемитизмом согласно закону "О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине" и нарушают статью 161 УК Украины. А именно высказывания лживых, бесчеловечных, демонизирующих или стереотипных утверждений о евреях", - подчеркнули в организации.

Объединенная еврейская община Украины призывает правоохранительные органы немедленно отреагировать.

"Подобные высказывания недопустимы в единой Украине, и тем более во время военного положения и со стороны депутата городского совета", - считают в ОЕОУ.

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