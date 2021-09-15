Встречу перенесли на понедельник.

Заседание Временной следственной комиссии по расследованию срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев" на территории Украины не произошло из-за отсутствия кворума.

Об этом рассказал бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба, пишет Радио Свобода.

Он пообщался с председателем ВСК Марьяной Безуглой.

"(Заседание – ред.) не происходило, я пообщался с ней, она сообщила, что кворум отсутствует, поэтому договорились на понедельник", – сказал он.

Читайте такжеУкраина больше не верит обещаниям Запада - КулебаНа вопрос журналиста о том, считает ли он, что его освобождение было связано со спецоперацией по задержанию "вагнеровцев", Бурба ответил: "Я думаю, что нет".

Также он отметил, что прибыл в страну за полтора часа до начала заседания из-за того, что возил ребенка на лечение.

Спецоперация с "вагнеровцами"

29 июля 2020 года в Беларуси задержали боевиков из ЧВК Вагнера, 32 - под Минском, еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе. Правоохранители Беларуси сообщили, что к ним поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации ситуации в период избирательной кампании. Беларусь тогда обратилась к украинским властям с просьбой проверить причастность задержанных к совершению преступлений в Украине.

11 августа Офис генпрокурора Украины направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков. Все 28 человек, среди которых 9 граждан Украины, подозреваются в участии в террористической организации.

14 августа Беларусь выдала 32 задержанных "вагнеровцев" России.

18 августа главный редактор издания "Цензор" Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники заявил, что ситуация с появлением в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера была якобы частью секретной операции СБУ и ГУР Минобороны Украины и их задержания, которая сорвалась из-за утечки информации из Офиса президента.

В свою очередь в ОП, Службе внешней разведки и СБУ опровергли эту информацию.

15 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители расследуют три производства по ситуации с "вагнеровцами".

19 мая 2021 года Верховная Рада создала ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц, которые могли способствовать нарушению государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, представлять угрозу национальной безопасности Украины.

Автор: Людмила Жерновская