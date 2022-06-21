Теперь законы должен подписать президент Владимир Зеленский.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подписал законы о запрете в Украине публичного воспроизведения русской музыки и запрета импорта издательской продукции из России и Беларуси.

Об этом говорится в карточках соответствующих законопроектов на сайте парламента.

Отмечается, что оба эти законы спикер подписал 20 июня.

Далее законы направлены на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, 19 июня ВР приняла Закон о внесении изменений к некоторых законов Украины относительно поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора (№7273-д), которым запретил в Украине публичное воспроизведение песен российских исполнителей.

Законом, в частности устанавливается, что на территории Украины запрещаются публичные исполнение, показ, демонстрация, сообщение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, содержащие зафиксированное исполнение музыкального недраматичного произведения с текстом, совершенное певцом (певицей), который есть или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанного ВР государством-агрессором и/или произведенные физическим лицом и/или юридическим лицом, которое на момент их обнародования была гражданином или зарегистрированное в государстве, которое в любое время признано государством-агрессором.

Также 19 июня парламент принял Закон о внесении изменений к некоторых законов Украины относительно установления ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, что касается государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины" (№7459), которым запрещен импорт издательской продукции из России и Беларуси.

Этим законом, в частности запрещается выпуск, ввоз, распространение в Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов - граждан России. В то же время этот запрет не будет распространяться на книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: