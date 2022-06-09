Глава украинского парламента заверил, что Нидерланды будут поддерживать Украину.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с главой МИД Нидерландов Вопке Гукстрой.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

По его словам, нидерландский министр во время встречи сказал, что в той ситуации, в которой находится сейчас Украина, трудно сказать ей "нет" в стремлении стать кандидатом в члены ЕС.

Вопке Гукстра, отметил Стефанчук, также заверил, что сделает все для того, чтобы:

военная поддержка Украины увеличивалась;

санкционное давление на Россию усиливалось;

все российские военные преступники были привлечены к ответственности.

"Нидерланды также будут продолжать поддерживать Украину в финансовом и гуманитарном направлениях!", - заверил председатель ВРУ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил премьеру Нидерландов: вы должны четко сказать, если не хотите видеть Украину в ЕС.