Зеленский назначил нового главу Запорожской ОГА

Соответствующие указы от 11 июня размещены на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Виталия Туринка от должности председателя Запорожской областной государственной администрации и назначил на эту должность Виталия Боговина.

Соответствующие указы от 11 июня размещены на сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров согласовал увольнение Туринка от должности председателя Запорожской ОГА и назначение на эту должность Боговина.

Туринок был назначен на должность главы Запорожской ОГА в сентябре 2019 года.

Читайте такжеЗеленский сменил главу Службы внешней разведки

Боговин родился 17 августа 1969 года в пгт Куйбышево (сейчас - Бильмак) Запорожской области.

В 1990-1995 годах учился в Днепропетровском аграрно-экономическом университете по специальности «зооинженер».

После этого начал заниматься предпринимательской деятельностью в аграрной отрасли. В 2012 году создал трейдинговую компанию «Амбар Экспорт», в 2014 - компанию «Океан Инвест» для производства средств защиты растений. В 2016 году объединил все активы в группу компаний BKW Group.

Кандидат в народные депутаты на выборах 2019 года от партии «Слуга народа» (округ № 78, Бердянск с населенными пунктами Бердянского городского совета, Бердянский, Бильмакский, Розовский, Черниговский районы).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram