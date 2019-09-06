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В Запорожье представили нового главу ОГА

13:23, 06 сентября 2019
Политика
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Виталий Туринок стал новым главой Запорожской ОГА / фото 1news.zp.ua

Как передает корреспондент УНИАН, нового главу Запорожской ОГА, жителя Запорожья 45-летнего Туринка представили сегодня, 6 сентября, в помещении Запорожского областного совета.

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Представить нового главу региона приехал первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов.

Во время выступления перед собравшимися, Туринок, как и его предшественники, пообещал бороться с коррупцией, взять под личный контроль строительство мостов через Днепр, ремонт дорог, решение экологических проблем и тому подобное.

Кандидатуру Туринка на пост председателя ОГА Кабинет министров Украины согласовал 21 августа.

Напомним, что ранее Запорожскую ОГА возглавлял генерал СБУ Константин Брыль. 11 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Брыля с занимаемой должности.

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Теги: #Запорожская ОГАпогода в Запорожье