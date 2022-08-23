Именно этот фактор необходимо учитывать странам Запада, колеблясь в вопросах предоставления Украине оружия.

Страны Запада должны учитывать, что победа России в Украине будет означать также ее победу над НАТО. Предоставление Украине необходимого оружия приближает, а не отдаляет мир.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"На геноцид, аресты, фильтрационные лагеря, массовые убийства и разрушения нет другого ответа, кроме оружия. Чтобы освободить территорию, нужно оружие. Мир устал от войны, но Европа, Запад, независимо от судьбы украинского народа, который борется за выживание, также должны учитывать, что победа в Украине для Москвы будет означать победу над НАТО. И мы с сожалением вынуждены констатировать, что не все европейские страны оказывают обещанную помощь", – отметил Подоляк.

Он отметил, что Москва использует различные рычаги влияния на Европу, чтобы добиться уменьшения поддержки Украины, в том числе и прибегая к газовому шантажу.

"Мы знаем, что это будет очень тяжелая зима, и европейцам также будет очень тяжело, цены на продукты и отопление вырастут. Но эта зима также ознаменует конец российской монополии на поставки газа. И если цена за свободу – понижение температуры в доме на два-три градуса, что ж, мы ее заплатим. И Европа должна быть готова сделать то же самое", – подчеркнул он.

Подоляк заявил, что команда президента особенно плодотворно работала с правительством премьера Марио Драги. Итальянские чиновники сразу поняли, что происходит, и немедленно оказали помощь.

"Но мы хорошо знаем, что в Италии есть политические силы, которые долгое время поддерживали Москву и сейчас пытаются вернуться к власти. Однако мы уверены, что Италия и дальше будет отстаивать свои ценности свободы – те, которые разделяем и мы, украинцы", – резюмировал Подоляк.

Как сообщал УНИАН, ранее Подоляк заявил, что в оккупированном россиянами Крыму будет только нарастать количество атак неизвестного происхождения.

Он отметил, что "это большой интенсивности война, большой интенсивности война не бывает только в одну сторону". По его словам, российские оккупанты думали, что "могут зайти, здесь безнаказанно вести себя, калечить наших людей".

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