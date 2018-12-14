Александр Шевченко: Фейковое военное положение привело к колоссальным потерям в инвестиционном климате и экономике

По его словам, за годы войны с Россией Украина имела основания вводить военное положение несколько раз.

Введение в ряде регионов Украины военного положения привело к большим потерям в инвестиционном климате и экономике государства.

Об этом во время онлайн-трансляции на своей странице в социальной сети Facebook заявил кандидат в президенты от УКРОПа, народный депутат Александр Шевченко.

«Военное положение вызвало колоссальные потери в инвестиционном климате и экономике. Даже те немногочисленные инвесторы, которые были, полностью отказались вкладывать средства в Украину. Сегодня основные инвесторы – это российские и оффшорные компании, которые возвращают в государство украденные у народа средства, чтобы при военном положении скупить за бесценок предприятия, которые остались», – отметил укроповец.

Также Александр Шевченко подчеркнул, что особый режим повлек негативные последствия и в туризме. Об этом свидетельствуют, в частности, рекомендации иностранных государств своим соотечественникам не ехать в Украину.

«Туристическая Одесса, например, сейчас совершенно пустая. В туристических Карпатах сейчас на 30% меньше туристов, чем ожидалось. Очень многие иностранцы отказываются к нам ехать. МИД Румынии не советует ехать в Украину, поскольку здесь якобы опасно. Чувствуете ли вы большую опасность, чем месяц назад или в 2014 году? Наверное, нет», – отметил нардеп.

По его словам, за годы войны с Россией Украина имела основания вводить военное положение несколько раз, в частности после боев под Іловайськом в 2014-м и в Дебальцево 2015 года.

«Это военное положение является большим фейком и профанацией. Власть имущие из-за страха потерять власть идут на любые необдуманные и необоснованные шаги. Сейчас из-за этого люди бегут с территорий, где, вероятно, есть угроза вторжения России. Но оно может произойти независимо от того, будет ли военное положение или нет», – подчеркнул Александр Шевченко.