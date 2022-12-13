Суд избрал должностному лицу Федерации профсоюзов меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения 124 млн грн залога.

Заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины сообщено о подозрении за незаконное отчуждение здания Государственной курортной бальнеологической больницы в Киеве.

Как сообщает Государственное бюро расследований, чиновник ФПУ в 2019 году вместе с другими должностными лицами принимал решение о незаконном отчуждении в пользу частного предприятия здания государственной курортной бальнеолечебницы в Киеве.

"Согласно заключению судебной оценочно-строительной экспертизы, общая стоимость помещения составляла 138 млн 308 тыс. грн. Больница, которая вообще не подлежала отчуждению, была продана еще и по значительно более низкой стоимости", - говорится в сообщении ГБР.

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В свою очередь, в Службе безопасности Украины рассказали, что к масштабной схеме присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы Украины причастны, кроме зампредседателя ФПУ, еще и четверо бывших должностных лиц Главного управления коммунальной собственности КГГА.

Схема их "работы" заключалась в том, что чиновники из КГГА выписывали документы, которые передавали Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты. Затем эти объекты продавались по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы.

"Они занимались незаконным "выводом" из госсобственности социальных учреждений для их дальнейшей продажи и получения теневых доходов. Среди присвоенной недвижимости: украинские санатории, реабилитационные центры и учебно-спортивные учреждения", - рассказали в СБУ.

Правоохранителям удалось найти и вернуть государству уже 230 незаконно приватизированных учреждений общей стоимостью 25 млрд грн.

Отмечается, что чиновнику ФПУ сообщено о подозрении по факту растраты чужого имущества, злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой в виде залога в размере 124 млн грн, а также отстранил его от должности заместителя председателя Федерации профсоюзов Украины сроком на два месяца.

Четырех должностных лиц из КГГА подозревают по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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