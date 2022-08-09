Деньги от деятельности ТРЦ получали граждане РФ, которые в дальнейшем использовали их для функционирования патронных заводов и обеспечения боеприпасами военных РФ на территории Украины.

По ходатайству прокуроров в управление АРМА переданы корпоративные права на 350 млн грн торгово-развлекательного центра в Киеве, конечным бенефициарным владельцем которого является гражданин РФ из близкого окружения главы страны-агрессора.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Досудебным расследованием установлено, что ряд обществ - владельцев коммерческих помещений в столичном ТРЦ, сдавали их в аренду, за что получали денежные средства.

В Офисе генпрокурора отметили, что получены сведения, которые могут свидетельствовать о том, что денежные средства, полученные от деятельности торгово-развлекательного центра, перечислялись по цепочке финансовых операций в адрес граждан РФ, которые в дальнейшем использовали их в том числе для функционирования патронных заводов и обеспечения боеприпасами российских захватчиков на территории Украины.

"Установлено, что указанные общества непосредственно способствуют военной агрессии против Украины, участвуя в финансировании производства и поставках боеприпасов для вооруженных сил страны-агрессора", - говорится в сообщении.

"Офисом Генерального прокурора осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по фактам уклонения от уплаты налога с доходов нерезидента и легализации имущества, полученного преступным путем и финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины в особо крупном размере, что привело к наступлению тяжких последствий (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 110-2 УК Украины)", - добавили в пресс-службе.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о ТРЦ Ocean Plaza.

Известно, что ТРЦ принадлежит связанной с российским олигархом, близким друга Путина, Аркадия Ротенберга компании.

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