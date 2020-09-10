СМИ сообщают, что заместителя директора НАБУ Андрея Калужинского дважды "отмазывали" от смертельного ДТП.

Заместитель Сытника, начальник подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский совершил ДТП со смертельным исходом, но не понес за это никакой ответственности. Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в распоряжении СМИ.

Издание "Страна" из собственных источников в правоохранительных органах получило копии некоторых материалов уголовных дел, связанных с наездом Калужинского на пешехода в Обухове Киевской области 31 октября 2005 года.

Согласно материалам уголовного дела №47-713, 31 октября 2005 года около 18:20 работник прокуратуры Обуховского района Андрей Калужинский, управляя автомобилем ВАЗ 2109, зарегистрированным на его отца Владимира Дурнопьяна, в Обухове совершил наезд на пешехода. Жертвой ДТП стал Николай Григорьевич Ткаченко 1958 года рождения. От телесных повреждений мужчина умер на месте. По данному факту прокуратура Киевской области возбудила уголовное дело по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

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Документы следствия говорят, что судмедэкспертиза (СМЭ) трупа была назначена постановлением следователя прокуратуры Гвоздя только 8 ноября 2005 года, то есть спустя восемь дней после аварии. Хотя в таких случаях экспертизу назначают неотложно. Тем не менее в заключении экспертизы четко написано, что пешеход находился в вертикальном положении, двигался и первый удар автомобиля пришелся ему по ногам, а последующие травмы он получил при ударе и падении на капот автомобиля.

При таких обвинениях молодому работнику прокуратуры Калужинскому грозило до 10 лет тюрьмы. Однако спустя почти 4 месяца после смерти пешехода в деле появилось заключение токсикологической экспертизы, согласно которой у Ткаченко в крови нашли 1,78 промилле этилового спирта, что соответствует средней степени опьянения. Исходя из этого была проведена автотехническая экспертиза. Эксперты указали, что водитель ВАЗ 2109 якобы не имел технической возможности избежать наезда. Поэтому уголовное дело было закрыто на основании п.2 ст.6 УПК Украины (в редакции 1960 года) - то есть из-за отсутствия состава преступления.

В ходе нового следствия, начатого 20 июня 2018 года по заявлению народного депутата Максима Полякова полицией, были допрошены свидетели, которые рассказали о следующих фактах: после ДТП следователей встретил лично прокурор Киевской области Юрий Гайсинский, чтобы ехать на осмотр места аварии в Обухов. Гайсинский же лично отвозил своего подчиненного Калужинского на освидетельствование. Новое дело было также закрыто по причине прошествия срока давности.

Напомним, что нынешний директор НАБУ Артем Сытник стал управляющим партнером в компании Гайсинского после того, как будучи прокурором вел дело о похищении земли, в котором фирма Гайсинского защищала потерпевшую сторону. Бывший подчиненный Гайсинского Калужинский, совершивший в 2005 году ДТП, является не только заместителем директора НАБУ Сытника, но и его кумом.

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Автор: УНИАН