19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к Медведчуку и его жене Оксане Марченко.

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда истребовал дополнительные доказательства от истца, Службы безопасности Украины, а также Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по делу о закрытии "каналов Медведчука".

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 3 августа коллегия судей продолжила рассмотрение дел № 9901/45/21 и № 9901/54/21 по искам ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" и ООО "ТВ ВЫБОР" относительно обжалования применения против телеканалов санкций.

В ходе судебных заседаний судьи удовлетворили письменные ходатайство представителей истца о приобщении к материалам дела документов, оценку которым Суд даст на стадии исследования доказательств, пишет пресс-служба суда.

Читайте такжеАпелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом"Также коллегия судей вынесла письменные определения, в соответствии с которыми истребовала дополнительные доказательства от истца, Службы безопасности Украины, а также Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания", – говорится в сообщении.

Санкции против Медведчука и Ко

2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе и к Медведчукк и его жене Оксане Марченко.

Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчука, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Медведчук обжаловал в Верховном суде указ о введенные против него санкции.

Автор: Яна Ставская