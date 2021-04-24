Каналы заблокировали из-за жалобы от правительства на противозаконный контент.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на решение платформы YouTube ограничить работу подсанкционных каналов соратника Медведчука ZIK, 112-Украина и NewsOne.

Об этом он написал в Telegram.

Читайте такжеРоссийского дипломата вызывали в Госдеп СШАОн пояснил, что каналы заблокировали на территории Украины из-за жалобы от правительства на противозаконный контент.

"Это важный шаг к признанию мирового общества борьбы с информационным влиянием со стороны государства-агрессора. Благодарен специалистам платформы YouTube, что обратили внимание на наше обращение и решение СНБО Украины относительно телеканалов, которые несли угрозу национальной безопасности Украины, поскольку они не являются СМИ, или обычным вещанием, а частью пропагандистской войны России против Украины", – заявил Ткаченко.

24 апреля YouTube прекратил трансляцию каналов ZIK, 112 Украина и NewsOne на территории Украины.

Санкции против Медведчука и Ко

2 февраля президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций к народному депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Козаку и 8 компаниям, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne". Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе и к Медведчукк и его жене Оксане Марченко.

Санкции наложены на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, СБУ расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчука, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Медведчук обжаловал в Верховном суде указ о введенные против него санкции.

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Автор: Яна Ставская