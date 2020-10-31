Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что причина закрытия границы Беларусью для украинцев будет изучена для дальнейшего надлежащего реагирования.
Об этом он сказал в перерыве программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
Читайте такжеКулеба заявляет, что ему не известно о запрете украинцам посещать Беларусь
"Сложность ситуации возникла из-за того, что Беларусь сказала, что у них растет численность больных COVID, и поэтому она ограничивает передвижение, закрывает границу с тремя соседними странами - Украиной, Польшей и Литвой. С Россией не закрыли. Это их официальная версия", - сказал Кулеба.
"Мы сейчас изучаем это решение. Консультируемся с Польшей и Литвой для того, чтобы отреагировать на него должным образом, но к сожалению, это было ничем не спровоцированное решение белорусской стороны. Мы сожалеем, что они выбрали такой путь, но это при условии, если выяснится, что реальная причина - это не COVID, а большая политика. Мы сейчас этот вопрос изучим и будем соответственно реагировать", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь решил ограничивать въезд со стороны Украины якобы в связи с COVID-19.
Читайте такжеКулеба назвал условия для встречи с лидерами белорусской оппозиции
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали бастовать.
- Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих. Также о готовности применения боевого оружия против протестующих заявили и в белорусском МВД.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "инаугурация" Александра Лукашенко не означает признания его легитимности на посту президента.
- Страны Запада ввели санкции против Лукашенко и представителей его режима. К ним планирует присоединиться и Украина.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram