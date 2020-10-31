Государственный пограничный комитет Республики Беларусь решил ограничивать въезд со стороны Украины якобы в связи с COVID-19.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что причина закрытия границы Беларусью для украинцев будет изучена для дальнейшего надлежащего реагирования.

Об этом он сказал в перерыве программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

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"Сложность ситуации возникла из-за того, что Беларусь сказала, что у них растет численность больных COVID, и поэтому она ограничивает передвижение, закрывает границу с тремя соседними странами - Украиной, Польшей и Литвой. С Россией не закрыли. Это их официальная версия", - сказал Кулеба.

"Мы сейчас изучаем это решение. Консультируемся с Польшей и Литвой для того, чтобы отреагировать на него должным образом, но к сожалению, это было ничем не спровоцированное решение белорусской стороны. Мы сожалеем, что они выбрали такой путь, но это при условии, если выяснится, что реальная причина - это не COVID, а большая политика. Мы сейчас этот вопрос изучим и будем соответственно реагировать", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь решил ограничивать въезд со стороны Украины якобы в связи с COVID-19.

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Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси и считает Лукашенко не легитимным президентом.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

26 октября в Беларуси началась бессрочная общенациональная забастовка.

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Автор: Виталий Саенко