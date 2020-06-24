Стало известно, когда могут рассмотреть законопроект об игорном бизнесе

Законопроект об игорном бизнесе может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что законопроект об игорном бизнесе может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о ключевых задачах парламента на следующей пленарной неделе.

"Если мы говорим об игорном бизнесе, - очень велика вероятность того, что он будет рассматриваться на следующей неделе (29 июня - 3 июля - УНИАН). Этот законопроект подготовлен ко второму чтению, там много поправок, и на уровне комитета согласовывались позиции, в том числе, на чем будут настаивать, на чем, возможно, не будут настаивать коллеги", - отметил председатель ВР.

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Кроме того, по его словам, планируется рассмотреть, в частности, законопроекты, связанные с социальной и медицинской сферами, а также экономикой.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д).

Законопроектом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, а также через интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах, а также ее проведение через интернет; выпуск и проведение лотерей; организация и проведение азартных игр в покер через интернет.

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