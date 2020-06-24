цей матеріал доступний українською

Стало известно, когда могут рассмотреть законопроект об игорном бизнесе

02:31, 24 июня 2020
Политика
8 0
Законопроект об игорном бизнесе подготовлен ко второму чтению / фото УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отмечает, что законопроект об игорном бизнесе может быть рассмотрен на следующей пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос о ключевых задачах парламента на следующей пленарной неделе.

"Если мы говорим об игорном бизнесе, - очень велика вероятность того, что он будет рассматриваться на следующей неделе (29 июня - 3 июля - УНИАН). Этот законопроект подготовлен ко второму чтению, там много поправок, и на уровне комитета согласовывались позиции, в том числе, на чем будут настаивать, на чем, возможно, не будут настаивать коллеги", - отметил председатель ВР.

Читайте такжеЗаконопроект об игорном бизнесе признан неконституционным юридическим управлением Рады

Кроме того, по его словам, планируется рассмотреть, в частности, законопроекты, связанные с социальной и медицинской сферами, а также экономикой.

Как сообщал УНИАН, 16 января Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д).

Законопроектом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, а также через интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах, а также ее проведение через интернет; выпуск и проведение лотерей; организация и проведение азартных игр в покер через интернет.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter