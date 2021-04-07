Члены комитета ВР единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать парламенту включить в повестку дня законопроект.

6 апреля на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, нацменьшинств и межнациональных отношений поднимался вопрос включения в повестку дня законопроекта №5109 о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

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Присутствующие на заседании члены Комитета единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать Раде включить в повестку дня 5 сессии ВРУ 9 созыва проект Закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине №5109.

Напомним, законопроект подан в ВРУ народным депутатом Украины Бужанским Максимом за подписью 50 нардепов из большинства фракций.

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Автор: Иван Бойко