В парламент документ внес нардеп Максим Бужанский.

Проект закона о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине №5109 внесен на рассмотрение в Раду.Читайте такжеЗеленский: антисемитизм - это яд, которому нет места в Украине

Об этом говорится на официальном сайте украинского парламента.

Внес соответствующий документ в ВР нардеп Максим Бужанский. Инициаторами законопроекта выступили 50 народных избранников.

Текст проекта закона №5109 в данный момент на сайте Рады не опубликован.

Ранее в Объединенной еврейской общине Украины заявляли, что в рамках евроинтеграционных процессов Украины требуют принятия определения антисемитизма на основе того, что было предложено IHRA (Международный альянс в память Холокосте), которое признано исполнительными органами Европейского союза и одобрено уже в 29 странах мира. Однако, обязательно с учетом реалий современного украинского общества и неаутентичное, если этого требуют нормы украинского законодательства.

В ОЕОУ подчеркнули, что уже заручились письмами от 115 еврейских общин со всей территории Украины в поддержку принятия определения антисемитизма и готовы передать их в Верховную Раду Украины с началом законотворческого процесса.

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Автор: УНИАН