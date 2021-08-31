Сейчас должна быть финализирована сравнительная таблица с поправками ко второму чтению законопроекта.

Законопроект о конституционной процедуре в целом как закон может быть принят в сентябре.

Об этом в комментарии УНИАН сказал представитель президента в Конституционном суде народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

"Я думаю, что в сентябре мы рассмотрим законопроект о конституционной процедуре, который в первом чтении был принят. Внесли народные депутаты правки, их уже обработал комитет", - рассказал он.

Вениславский добавил, что уже на этой неделе профильный комитет должен финализировать сравнительную таблицу ко второму чтению законопроекта.

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Депутат отметил, что этот законопроект был обсужден с судьями КС, аппаратом КС и его юридическим управлением.

"Он в себе воплотил много вещей, которые на сегодняшний день являются фактически пробелом в законе о Конституционном суде. Поэтому я думаю, что этот законопроект мы точно в сентябре должны принять, и он приведет деятельность Конституционного суда в соответствие с Конституцией", - сказал Вениславский.

Он также добавил, что к законопроекту было подано несколько сотен поправок.

Законопроект о конституционной процедуре

15 апреля Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о процедуре осуществления Конституционным судом своих полномочий (№4533).

Законопроектом, в частности, предусмотрено, что за принятие решения КС должны проголосовать 10 судей. Определяется дисциплинарная ответственность судей КС, в частности, за допущение судьей нечестного поведения или поведения, который позорит звание судьи в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образа жизни судьи его статуса. Законопроектом также предусмотрено, что Конституционный суд утверждает Кодекс этики судьи КС.

Автор: Таня Поляковская