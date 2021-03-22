Комиссия поддерживает необходимость урегулирования большинства процедурных вопросов деятельности КСУ на уровне закона, а также внедрение автоматизированной системы распределения дел между судьями.

Венецианская комиссия дала положительную оценку законопроекту "О конституционной процедуре" (№4533).

Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде, зампредседателя парламентской рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря.

"Венецианская комиссия обнародовала Заключение №CDL (2021) 006 по законопроекту о конституционной процедуре (рег. №4533) и альтернативному проекту (рег. №4533-1), и дала положительную оценку законопроекта №4533 "О конституционной процедуре", - написала депутат.

В частности, уточнила Совгиря, Венецианская комиссия поддерживает необходимость урегулирования большинства процедурных вопросов деятельности КС на уровне закона, с возможностью дополнительной регламентацией отдельных процедурных вопросов на уровне собственных актов по усмотрению суда.

При этом, Венецианская комиссия отметила необходимость усиления данного тезиса в той части, что собственные нормативно-правовые акты КС не должны противоречить требованиям законов "О Конституционном суде Украины" и "О конституционной процедуре".

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Также Комиссия поддерживает требование к увеличению количеству судей, которые должны проголосовать за решение для его принятия (с 10 до 12 судей).

"Венецианская комиссия указывает, что в свете сложившейся ситуации в связи с принятием Конституционным судом решения от 27.10.2020 года, такие положения могут быть оправданы, если повышение кворума будет временным, пока не произойдет до некоторой степени обновление состава Конституционного суда", - написала парламентарий.

Кроме того, Комиссия поддерживает необходимость внедрения автоматизированной системы, которая будет осуществлять распределение дел между судьями автоматически, что позволит избежать политического влияния на распределение дел в суде.

Среди прочего, Венецианская комиссия поддерживает необходимость дополнительных требований к мотивации решений КС. "Венецианская комиссия дала положительную оценку этим предложениям, указывая, что они не являются вмешательством в независимость судей КСУ", - отметила Совгиря.

Также Комиссия поддерживает предложение определить границы полномочий Конституционного суда, запретив ему признавать неконституционными законы, которые не были обжалованы в суде в установленном порядке.

Совгиря отметила, что в решении от 27 октября 2020 года Конституционный суд "признал неконституционными некоторые положения антикоррупционного законодательства, которые вообще не обжаловались в суд народными депутатами".

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Также в своем заключении Венецианская комиссия отдельно отметила свою рекомендацию Конституционному суду Украины "проявить сдержанность" в случае обжалования в суде конституционности положений нового закона "О конституционной процедуре".

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27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронной деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

28 января 2021 года Верховная Рада направила в профильный комитет для подготовки на повторное первое чтение проект закона о конституционной процедуре (№4533). Он был разработан в рамках Рабочей группы парламента по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного суда.

В тот же день на сайте Венецианской комиссии сообщалось, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился в Комиссию по поводу законопроекта "О конституционной процедуре" (№4533) и альтернативного ему "О процедуре рассмотрения дел и выполнении решений Конституционного суда Украины" (№4533- 1).

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Автор: Таня Поляковская