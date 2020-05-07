В "Слуге народа" придумали, как контролировать министров

Проектом закона предусмотрено право парламента ставить вопрос об ответственности министров.

В ближайшее время в Верховной Раде будет зарегистрирован законопроект об интерпелляции.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Вы знаете, что такое интерпелляция? Я объясню, потому что это очень важно. Эффективность работы министров надо контролировать. Статья 85 Конституции возлагает эту функцию на Верховную Раду. Однако у нас отсутствуют законодательные положения, которые бы конкретизировали такое конституционное право парламента", - отметила депутат.

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Она добавила, что исключением в этом вопросе является разве что закон "О статусе народного депутата Украины", который дает народным депутатам право обращаться в Кабмин с запросами, но этого недостаточно для эффективного контроля.

"Выход - процедура интерпелляции. Этот малоизвестный украинцам термин как раз и означает право парламента поставить вопрос об ответственности того или иного министра. Интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления. Например, она популярна в соседней Польше. В повестку дня каждого заседания сейма вносится пункт "интерпелляции и вопросы по текущим делам", - пояснила Кравчук.

Она сообщила, что уже подготовлен проект закона "Об интерпелляции", согласно которому инициировать такую процедуру сможет определенный комитет или 45 народных депутатов.

Далее вопрос рассматривается в профильном комитете, а когда он дает свое заключение - выносится на пленарное заседание.

"Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его увольнении. В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования, и парламент сам принимает решение об увольнении министра", - пояснила представитель "Слуги народа".

Что касается министров обороны и иностранных дел, объяснила Кравчук, Верховная Рада, по этому закону, будет рекомендовать президенту уволить их, если дает негативную оценку по результатам интерпелляции.

"Почему мы не можем уволить министров сразу, по факту признания неудовлетворительной их работы, без вовлечения в этот процесс премьера? Потому что Украина - парламентско-президентская республика. Полное устранение из этого процесса премьера приведет к нарушению баланса между Радой и правительством и будет признано неконституционным. Я подписала этот законопроект. В ближайшее время он будет зарегистрирован", - сообщила Кравчук.