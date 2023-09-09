Документ вернут в Раду с правкой о немедленном открытии деклараций.

Президент Украины Владимир Зеленский, как и требовали украинцы, подписав соответствующую петицию, наложит вето на принятый парламентом законопроект №9534, который не предусматривает открытие деклараций нардепами, пишет народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Вчера закон полностью подготовили на подпись председателю Верховной Рады Украины Руслану Стефанчуку, который в ближайшие дни вернется из командировки из Японии и завизирует документ, отметил нардеп. После этого закон должны направить в Офис президента - для подписи главой государства.

"По информации из многих источников, президент быстро наложит вето. И предложит свои правки, так чтобы декларации были открыты сразу. Ну и депутатов публично поссорит конечно", - сообщил Железняк.

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По его словам, парламент ориентировочно в 20-х числах сентября поддержит предложения к закону и исправит текст по декларациям. По мнению парламентария, за голоса в этом случае не стоит беспокоиться.

"Есть ощущение, что уже сейчас количество голосов за правку будет где-то приближаться к конституционному большинству", - добавил он.

Электронное декларирование в Украине - последние новости

Несколько дней назад парламент во втором чтении поддержал законопроекты о восстановлении электронного декларирования и об ответственности за несвоевременное представление деклараций.

Однако, оба вызвали резонанс в политических кругах и среди общественности. Ведь законопроект о возобновлении декларирования предусматривает закрытость реестра деклараций еще на один год, а законопроект об ответственности за несвоевременное представление деклараций - избежание ответственности, если чиновник "забыл" задекларировать имущество на 1,3 млн грн.

Впоследствии Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что обратится к президенту с просьбой наложить вето на законопроект №9587-Д об ответственности за несвоевременное представление деклараций.

В Нацагентстве видят риски из-за исключения из "реестра коррупционеров" лиц, которые не задекларировали имущество на 1,3 млн грн и уплатили за это штраф.

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