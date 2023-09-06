Автор петиции подчеркивает, что документ должен был восстановить декларирование чиновников, однако не выполнено главное требование общества – открыть данные о "военном" имуществе чиновников.

Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он ветировал законопроект №9534 о восстановлении электронного декларирования. Соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов в рекордные сроки – сразу в день публикации.

Автором петиции стал военнослужащий Александр Ябчанка. "Призываю Президента Украины Владимира Зеленского вернуть в Верховную Раду проект закона № 9534 "О внесении изменений в некоторые законы Украины Об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения" с требованием немедленно обеспечить публичный доступ к реестру деклараций без ожидания годового срока (наложить вето с предложениями)", – написал он.

Автор петиции подчеркивает, что документ якобы должен был восстановить декларирование доходов чиновников, однако не выполнено главное требование общества – открыть данные о их "военном" имуществе.

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"Таким шагом народные депутаты пошли против заявлений Европейского Союза, послов G7 и депутатов Европарламента. Количество журналистских расследований, где фигурируют народные депутаты и представители исполнительной власти, поразительно. В это время скрывать от украинцев декларации власти – это покрывать тотальную коррупцию в стране", – подчеркнул Ябчанка.

Отметим, что для рассмотрения петиции президентом она должна набрать 25 тысяч подписей в течение не более трех месяцев с момента публикации. Данная петиция уже набрала почти 36 тысяч подписей, и эта цифра продолжает расти.

Восстановление е-декларирования в Украине во время войны

27 июля 2023 года Верховная Рада сделала первый шаг к восстановлению электронного декларирования состояния. За основу был принят законопроект №9534. За это решение тогда проголосовали 299 парламентариев. Нардеп Ярослав Железняк отмечал, что декларации должны быть поданы не только за текущий год, но и за предыдущие.

5 сентября депутаты возобновили е-декларирование, однако с нюансом. Парламентарии решили не открывать доступ к своим декларациям. Первый заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин заявил, что подготовленный ко второму чтению законопроект предусматривает закрытость реестра электронных деклараций еще на год.

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции уже заявили, что обратятся к президенту Зеленскому с просьбой ветировать законопроект.

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