Политикам следует поставить на первое место интересы Украины, заявила народный депутат.

Украинские политики должны приложить все усилия и не разделяться на политические силы, а отстаивать интересы страны.

Об этом в эфире программы "Право на власть” заявила народный депутат от партии “Слуга народа” Леся Забуранная.

“Априори, когда мы находимся в такой сложной ситуации подобные выборы однозначно приводят к отрицательному в стране исходу. И понимание этого у США есть. Я думаю, у нас есть первый большой успех президента Зеленского в контексте нового сотрудничества с американским президентом”, - отметила народный депутат.

По мнению представительницы “Слуг народа”, политикам следует поставить на первое место интересы Украины.

"Мы должны приложить все усилия и здесь действительно не распределяться по политическим силам и личным убеждениям. Нам нужно идти определенным единым фронтом и отстаивать то, что есть лучше для Украины”, - резюмировала Леся Забуранная.

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Автор: Иван Бойко