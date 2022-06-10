В частности, Россия нарушила Будапештский меморандум, в соответствии с которым она подписалась под обязательством воздержаться от агрессии против Украины.

Россия с 2014 года за время войны против Украины нарушила около 400 международных договоров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время обращения к участникам Копенгагенского демократического саммита.

"Слово - это всегда основа закона. Это всегда основа договора. Конвенций, уставов, деклараций и, конечно, меморандумов. Только за время войны России против Украины - а она продолжается, я напомню вам, не с 24 февраля, а с 2014 года – Россия нарушила около четырехсот различных международных договоров, сторонами которых являются наши государства", - заявил Зеленский.

В частности, президент назвал лишь некоторые примеры нарушения таких договоров:

Устав ООН;

Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма;

Конвенция ООН по предотвращению преступления геноцида и наказания за него;

корпус конвенций, регулирующих законы и обычаи войны;

Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственного исчезновения;

Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта;

Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

Конвенция ООН по морскому праву.

Также Зеленский отметил, что от ключевых глобальных документов можно перейти к фундаментальным для Европы.

В частности, российское государство нарушило:

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года;

Европейскую конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод;

Устав Совета Европы.

"И стоит всем нам вспомнить Будапештский меморандум, нарушение которого Россией добавляет этой картине максимального цинизма. Этим нарушением Россия поубавила всю борьбу за ядерное разоружение в мире", - заявил президент.

"Чего теперь стоят слова о ядерном разоружении, если на Украину, у которой забрали третий по мощности ядерный арсенал, совершило нападение государство, которое было среди тех, кто подписался под обязательством воздержаться от агрессии и которое до сих пор остается ядерной державой?"- подчеркнул глава государства.

"Демократия - это всегда уважение к словам. Международное право - это также уважение к словам. Но они работают и способны выигрывать в противостояниях только тогда, когда могут быть подкреплены действиями. Когда слово буквально означает действие", - заявил президент.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации хотят отменить якобы незаконное постановление Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

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