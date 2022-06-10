Россия с 2014 года за время войны против Украины нарушила около 400 международных договоров.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время обращения к участникам Копенгагенского демократического саммита.
"Слово - это всегда основа закона. Это всегда основа договора. Конвенций, уставов, деклараций и, конечно, меморандумов. Только за время войны России против Украины - а она продолжается, я напомню вам, не с 24 февраля, а с 2014 года – Россия нарушила около четырехсот различных международных договоров, сторонами которых являются наши государства", - заявил Зеленский.
В частности, президент назвал лишь некоторые примеры нарушения таких договоров:
- Устав ООН;
- Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма;
- Конвенция ООН по предотвращению преступления геноцида и наказания за него;
- корпус конвенций, регулирующих законы и обычаи войны;
- Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственного исчезновения;
- Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта;
- Конвенция ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
- Конвенция ООН по морскому праву.
Также Зеленский отметил, что от ключевых глобальных документов можно перейти к фундаментальным для Европы.
В частности, российское государство нарушило:
- Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года;
- Европейскую конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод;
- Устав Совета Европы.
"И стоит всем нам вспомнить Будапештский меморандум, нарушение которого Россией добавляет этой картине максимального цинизма. Этим нарушением Россия поубавила всю борьбу за ядерное разоружение в мире", - заявил президент.
"Чего теперь стоят слова о ядерном разоружении, если на Украину, у которой забрали третий по мощности ядерный арсенал, совершило нападение государство, которое было среди тех, кто подписался под обязательством воздержаться от агрессии и которое до сих пор остается ядерной державой?"- подчеркнул глава государства.
"Демократия - это всегда уважение к словам. Международное право - это также уважение к словам. Но они работают и способны выигрывать в противостояниях только тогда, когда могут быть подкреплены действиями. Когда слово буквально означает действие", - заявил президент.
Ранее сообщалось, что в Российской Федерации хотят отменить якобы незаконное постановление Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики".