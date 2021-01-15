В партии отреагировали на сообщение о том, что представители политсилы подкупают избирателей в Броварах, где проходят повторные выборы мэра и депутатов городского совета.

В политической партии «За майбутнє» заявили, что против них ведется заказная информационная кампания в Броварах. Об этом говорится в заявлении Киевской областной ячейки политсилы.

В частности, в партии отреагировали на сообщения о том, что представители политсилы подкупают избирателей в Броварах, где проходят повторные выборы мэра и депутатов городского совета. В политсиле утверждают, что эта информация не соответствует действительности и является частью спланированной информационной кампании против них.

«В Броварах... ведется целенаправленная и агрессивная информационная кампания. Она имеет целью очернить наших кандидатов и нашу политсилу и ввести избирателей в заблуждение. Для этого используются самые грязные методы, когда откровенная ложь подается без всяких доказательств, а абсолютно все «факты» невозможно проверить. Причиной этой кампании является высокий рейтинг нашей партии в городе и очень высокая вероятность нашей победы. Очевидно, что заказчиками и организаторами этой кампании является кто-то из наших оппонентов, чьи этические нормы позволяют прибегать к таким методам политической борьбы», - заявили в партии.

В политсиле предполагают, что кампания против них может быть связана с провластными кандидатами в городе.

«Подчеркиваем, что такие методы являются незаконными и преступными, однако действующая власть, как центральная, так и местная, закрывает на это глаза. Предполагаем, что это не случайно и кампания против нас, как минимум, выгодна провластным кандидатам и политическим силам, привыкшим держать Бровары под собственным контролем. Мы уже обратились в полицию с заявлением о совершении преступления во время предвыборной кампании и ждем реакции правоохранителей», - заявили в партии «За майбутнє».

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Автор: УНИАН