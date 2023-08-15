Буглак якобы написал заявление, но без представления президента, вероятно, не обойтись, отметила председатель правления организации "Опора".

Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак сам написал заявление о сложении им полномочий.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская по поводу того, будет ли соответствовать процедуре внесенный фракцией "Европейская солидарность" проект постановления о досрочном прекращении полномочий Буглака.

По ее словам, в проекте говорится о прекращении полномочий на основании поданного им заявления. В настоящее время текст проекта постановления не обнародован на сайте ВР и заявление Буглака тоже не обнародовалось.

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Она сказала, что по этому основанию не нужно представление президента Украины для голосования в ВР, если ориентироваться исключительно на закон о ЦИК, но учитывая регламент Верховной Рады Украины и Конституцию, без внесения представления от президента вопрос увольнения может быть не закрыт.

Айвазовская напомнила, что статьей 30 закона "О Центральной избирательной комиссии" предусмотрено, что есть 10 оснований для досрочного прекращения полномочий члена Комиссии:

личное заявление о сложении полномочий;

достижение шестидесятипятилетнего возраста;

прекращение гражданства Украины;

выбытие на постоянное место жительства за пределы Украины;

несоблюдение требований о несовместимости с другими видами деятельности;

вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении него;

признание недееспособным, безвестно отсутствующим или объявление умершим;

нарушение членом Комиссии присяги;

невозможность выполнения своих полномочий по состоянию здоровья;

вступление в законную силу судебного решения, в соответствии с которым член Комиссии привлечен к ответственности за административное правонарушение, связанное с коррупцией.

Айвазовская отметила, что по девяти основаниям, кроме личного заявления, предусмотрено, что председатель ЦИК обращается к президенту, а тот вносит представление в ВР, а парламент принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена ЦИК. Процедура по сложению полномочий по собственному заявлению члена ЦИК не выписана. "Он подал заявление в ВР, а не в ЦИК, на основе этого заявления, вероятно, подготовлено это постановление. Но его должны были бы вносить не народные депутаты от фракции, которые подавали этого члена Комиссии, а председатель ВР, если на его имя было написано заявление", - отметила Айвазовская.

В то же время она напомнила, что статья 85 Конституции гласит, что назначение и увольнение с должностей членов ЦИК происходит по представлению президента. Это и предусмотрено законом "О регламенте ВРУ". "Такая правовая неопределенность может привести к неожиданным последствиям, если увольнение не будет сопровождаться представлением президента", - подчеркнула Айвазовская.

По ее словам, полномочия Буглака сложно прекращены за выбытие на постоянное место жительства за пределы Украины. "Он, по сути, находится сейчас за границей, исходя из того, что у него отпуск по уходу за ребенком, но это не значит, что он там планирует оставаться или он ищет гражданство, поэтому формального основания должны быть подтверждены документами", - добавила она.

Юрий Буглак попал в скандал - что надо знать

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 августа, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления "О досрочном прекращении полномочий члена Центральной избирательной комиссии Юрия Буглака" (регистрационный номер 9611), который с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины находится в США. Проект постановления внесла команда экс-президента Петра Порошенко, которая и делегировала Буглака в эту Комиссию. Некоторые депутаты комментируют, что проект постановления не может голосоваться, потому что такое представление должен вносить в ВР президент Украины.

Как известно, это произошло после обнародования журналистами проекта "Схемы" ("Радио Свобода") результатов расследования, что Буглак уехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и потом не вернулся. По данным журналистов, он живет с семьей в американском штате Флорида близ Майами и все это время получает зарплату из бюджета Украины. Буглак получил зарплату и другие выплаты на сумму в полтора миллиона гривень, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов". С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Журналисты напомнили, что еще 14 февраля, через два дня после выезда Буглака, президент Владимир Зеленский призвал всех представителей государства вернуться в течение 24 часов в Украину. По мнению члена ЦИК, это его не касалось. Кроме того, журналисты выяснили, что Буглак является участником группы "Барахолка Майами" в мессенджере Telegram. В то же время его жена - участница группы "Живем в Майами, говорим по-русски", где она публикует фотографии из городка Голливуд на побережье Атлантического океана в пригороде Майами.

Буглак отказался ответить журналистам, где он находится. Конкретное место жительства чиновника журналисты установили из социальных сетей жены Юрия Буглака и матери его ребенка - Татьяны Ртищевой. В своем профиле в LinkedIn она указывает, что с января 2022 года живет в Голливуде, штат Флорида - это городок рядом с Майами на побережье Атлантического океана.

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